CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI / Giornata di dichiarazioni per Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato un'intervista a 'Sky Sport 24' in cui si è soffermato anche sul mercato ed in particolare su tre rinnovi di cui si sta discutendo molto, quelli di Callejon, Mertens e Milik.

Riflettori puntati soprattutto sul polacco per il quale il rinnovo è in arrivo , come raccontato da Calciomercato.it.

"Stiamo parlando con l'entourage - ha spiegato Giuntoli - , siamo fiduciosi perché noi vogliamo tenerlo, lui vuole restare e quindi pensiamo di prolungare per 5 anni e puntare su di lui, come pensavamo anche prima. Il suo periodo difficile è stato solo fisico, non tecnico. L'anno scorso ha fatto 20 gol in 31 presenze, una media importante, colpendo anche tanti pali: è destinato a fare tanti tanti gol".

Da un rinnovo vicino ad altri due che per il momento non arrivano, Callejon e Mertens entrambi in scadenza di contratto. Su di loro, commentando anche le parole di Hamsik e dell'interesse della Cina, il Ds azzurro ha dichiarato: "Lo sanno anche loro che Napoli è speciale, speriamo che tutto vada per il meglio per il Napoli e per loro".