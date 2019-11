p>CALCIOMERCATO JUVENTUS KUMBULLA CISTANA / La sfida in programma domenica pomeriggio al Bentegodi trasarà seguita con particolare attenzione dagli osservatori della. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza bianconera monitora le prestazioni di Marash Kumbulla e Andrea Cistana, giovani difensori messisi in mostra in questo avvio di campionato. Per il primo c'è stato già un sondaggio in ottica Under 23, per il secondo c'è già stato un tentativo in estate con Cellino.