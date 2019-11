Calciomercato Inter, colpo Rakitic: il Barcellona ne fa fuori una!

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA RAKITIC / Il Barcellona è pronta a cedere Rakitic. Il centrocampista croato è finito nel mirino dei club italiani, Inter, Milan e Juventus ma piace anche in Premier League e in Liga. Il calciatore è stato, infatti, accostato all'Atletico Madrid.

Simeone lo vorrebbe con se ma questa ipotesi è già da scartare: il Barcellona, infatti, come riporta 'MundoDeportivo', non pare intenzionato a rinforzare una diretta concorrente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Una buona notizia dunque per la Serie A e soprattutto per l'Inter che sta pensando seriamente sia Rakitc che a Vidal