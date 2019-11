CRYSTAL PALACE HODGSON FERGUSON / Roy Hodgson ancora sulla panchina del Crystal Palace? Probabile.

Il tecnico, ex, sarebbe infatti in contatto con la dirigenza delle 'Eagles' per un eventuale rinnovo contrattuale: le prime sensazioni sembrerebbero positive. Lo riferisce il 'Sun', che sottolinea come Hodgson, in caso di firma sul nuovo contratto, diverrebbe il tecnico più anziano a sedersi sulla panchina della Premier League, superando quello che è il record di Sir Alex