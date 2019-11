CALCIOMERCATO INTER NAPOLI IBRAHIMOVIC / Accostato nelle ultime settimane anche ad alcune squadre italiane (dall'Inter al Napoli), per Zlatan Ibrahimovic arriva un'offerta un po' particolare: il Perth Glory, società australiana attualmente quarta in classifica, ha proposto un contratto di sei partite all'attaccante svedese che ha terminato la stagione con il Los Angeles Galaxy, società alle quale è legato fino a fine dicembre.

Secondo quanto si legge su 'theage.com.au', il club australiano sarebbe pronto a chiedere alla Fifa un permesso speciale per tesserare Ibrahimovic prima di gennaio, mese in cui riapre il mercato anche in terra aussie.

Per ottenere il via libera della Federcalcio mondiale, il club e le Federazione australiana, punterebbero sull'impatto che Ibra potrebbe avere per la crescita del calcio in Australia. Ma lo stesso Perth Glory sarebbe pronto anche ad offrire all'ex Manchester United un contratto fino al termine della stagione: contatti in corso con Raiola per valutare la fattibilità dell'operazione.