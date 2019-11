p>CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Dopo il suo ritorno al San Paolo che ha mandato l'intera città in delirio, Marekex capitano dele attuale centrocampista delha parlato del proprio futuro ai microfoni de 'La Repubblica'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ecco le sue parole: ''L'esperienza di vita in Cina non è agevole, ma è stimolante. Sento la mancanza della mia famiglia e del buon cibo: per mangiare bene sono dovuto tornare a Napoli. Senza offerta dalla Cina avrei chiuso qui la mia carriera. Benitez? Acqua passata, il nostro rapporto è ottimo e gioco nel suo 4-5-1. Ho due anni di contratto, penso di onorarli".