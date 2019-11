CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / L'esclusione dalla Champions League, le dichiarazioni polemiche e l'impiego con il contagocce di Maurizio Sarri: l'inizio di stagione di Emre Can è stato tutto tranne che positivo. Per il centrocampista tedesco una sola apparizione da titolare (72 minuti contro il Lecce) poi tre fugaci presenze a gara in corso per un totale complessivo di 150 minuti disputati.

Pochi, tanto che - complice anche il suo sfogo dopo l'esclusione dalla lista Champions - la sua cessione a gennaio pare scontata, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta concreta.

Intanto però c'è da registrare il messaggio social del calciatore che, in occasione del 122esimo compleanno della Juventus, su Instagram ha scritto: "Felice di far parte di questo grande club". Frase che molti tifosi hanno interpretato come messaggio in ottica mercato, chiedendo all'ex Liverpool di riprendersi il posto in squadra e di non andare via.