CALCIOMERCATO SERIE A CUTRONE / Finora l'avventura in Premier di Patrick Cutrone è stata poco entusiasmante. Appena 1 gol messo a segno dall'ex bomber del Milan, più un altro ma in EFL Cup. Il Wolverhampton ci ha investito poco più di 20 milioni di euro l'estate scorsa, ma già adesso potrebbe non essere più così convinto di puntarci anche per il futuro. Insomma il ritorno in Serie A non è fantamercato, lo stesso classe '98 - in chiave Nazionale e non solo - potrebbe aver voglia di riapprodare nel suo Paese e in un campionato forse a lui più congeniale.

Un paio di club italiani potrebbero fare un tentativo per riportarlo in Italia già a gennaio: il riferimento è alla, sicuramente bisognosa di uno che sappia metterla dentro per evitare una clamorosa retrocessione, e allavisto che il brasiliano Pedro ancora non è riuscito a farsi largo e che ha già cercato nel recente passato il 21enne comasco. In ottica estate prossima, invece, occhio alo, specie in caso di cessione di. Con gli inglesi si potrebbe trattare pure sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato magari a un certo numero di presenze.