p>INTER INFORTUNI / Antonioora può iniziare a sorridere: arrivano infatti buone notizie dall'infermeria dell'con diversi giocatori che potrebbero ben presto tornare a completa disposizione del tecnico nerazzurro.

Lo stesso Conte si è sbilanciato nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida di campionato in programma contro il Bologna. Matias Vecino e Andrea Ranocchia sono rientrati ad allenarsi insieme al resto della squadra: l'uruguaiano ha preso già parte ieri alla seduta con i compagni. Novità importante per Sensi che è partito insieme al resto della squadra: nel mirino c'è la sfida delicata di Champions League in programma martedì contro il Borussia Dortmund.

Si avvicina anche il rientro di D’Ambrosio, molto dipenderà dalla percezione del dolore nei prossimi giorni. Rimane invece ancora al box Sanchez ma per il suo rientro si dovrà aspettare almeno gennaio. Non è partito per l'Emilia nemmeno Asamoah che rimarrà a Milano.