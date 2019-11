ROMA NAPOLI CONVOCATI / Dopo il pareggio condito da polemiche contro l'Atalanta, il Napoli è attesa dalla delicata trasferta di Roma: gli azzurri sono attualmente fuori dalla zona Champions e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Per la sfida contro i giallorossi, Carlo Ancelotti (che non dovrebbe sedere in panchina perché squalificaato) non potrà contare su Allan, infortunatosi nel match contro i bergamaschi e out almeno fino alla sosta.

Niente da fare neanche perche, come da report ufficiale, "continua le terapie in seguito al risentimento muscolare accusato al retto femorale". Recuperato invece l'ex della partita,, così come

Le ultime news sul Napoli: CLICCA QUI!

Questo l'elenco completo dei convocati di Ancelotti per Roma-Napoli:

Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.