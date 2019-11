CALCIOMERCATO UDINESE CARRERA TUDOR / Udinese alle prese con la scelta del successore di Igor Tudor, esonerato nel primo pomeriggio dopo due diverse ore di profondi riflessioni successive al pesante ko casalingo contro la Roma. Si fanno diversi nomi, quel che ora risulta a Calciomercato.it è che sono in corso contatti con Massimo Carrera.

Il 55enne, già accostato al club dei Pozzo, vanta un lungo trascorso allasia da giocatore (come Tudor) che come vice di Antonioed è fermo da un anno, dal suo divorzio dallonell'ottobre 2018. Coi russi vinse un campionato e una supercoppa nazionale. L'ostacolo al suo approdo sulla panchina friulana potrebbe essere l'ingaggio. Vedremo nelle prossime ore se la sua candidatura prenderà il sopravvento oppure no. Nel frattempo la squadra è stata affidata a Luca.