SONDAGGIO TWITTER SERIE A DIFENSORE / Per i follower di Calciomercato.it, è Stefan de Vrij il difensore ad oggi più forte della Serie A.

L'olandese in forza all'- come si vede in basso - ha sconfitto di un nientedelladel. Ultimo, con circa la metà dei voti, il compagno di reparto in nerazzurro Milan