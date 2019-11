CINA MARCELLO LIPPI / Polemiche in Cina per Marcello Lippi: il commissario tecnico della Nazionale cinese è nel mirino della stampa locale. Dopo Cannavaro, ad un passo dall'esonero al Guangzhou Evergrande, anche l'allenatore toscano deve fare i conti con le critiche che arrivano dai media cinesi.

Lippi sale sul banco degli imputati per la scarsa attenzione che riserverebbe al suo lavoro di ct della Cina: una polemica nata dopo che la Federcalcio orientale ha confermato che a guidare la rappresentativa cinese alla Coppa dell'Asia Orientale in programma a dicembre in Corea del Sud saràe non Marcello Lippi. Una decisione osteggiata da molti dei principali quotidiani sportivi cinesi con l''Oriental Sports Daily', ad esempio, che si chiede se allenatore la Nazionale non dovesse essere il suo lavoro, per il quale - si sottolinea - è anche ben pagato.