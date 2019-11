REAL MADRID ZIDANE BALE / E' Gareth Bale il protagonista 'fantasma' della conferenza stampa di Zinedine Zidane: tante le domande fatte al tecnico del Real Madrid sul futuro dell'attaccante gallese.

Bale è indicato come possibile partente già a gennaio ma l'allenatore delle 'merengues' non si sbilancia e all'insistere dei giornalisti con domande sull'exrisponde con ironia: "L'argomento Bale è ormai antico: è qui, è in campo e noi siamo con lui per farlo tornare in squadra. E' qui, non devo fare nulla per convincerlo a restare. E' tornato dal suo viaggio e ora si sta allenando: sta meglio ma non è disponibile. Devo farlo venire qui per parlare con te?"

Per Bale negli ultimi tempi si è parlato di un addio a stagione in corso con il possibile trasferimento allo Shanghai Shenhua, società cinese che già in estate ci aveva provato arrivando ad offrire un contratto da 25 milioni di euro.