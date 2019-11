MILAN PAQUETA GIAMPAOLO PIOLI / Il rapporto tra Paqueta e Giampaolo non è stato certo dei migliori. Il centrocampista del Milan - intervistato da 'Sky Sport' - non nasconde di trovarsi meglio con il nuovo allenatore: "Con Pioli penso che la squadra sia più a suo agio - ammette - Prima qualcuno non era nella posizione giusta, qualcun altro in una posizione che non gradiva. Quando un calciatore viene utilizzato nel ruolo che preferisce rende di più.

Adesso questo sta succedendo, dobbiamo solo migliorare..."

PIOLI - "E' molto diretto nel chiederci le cose. Quando ricevi troppe informazioni resti un po' confuso, ora è tutto più chiaro. Pioli fa in modo che i giocatori possano giocare nella posizione che preferiscono e così danno il massimo per il Milan".