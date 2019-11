FANTACALCIO CONSIGLI UNDICESIMA GIORNATA/ Dopo solo due giorni da Milan-Spal la Serie A torna in campo per l'undicesima giornata. Si parte subito fortissimo con Roma-Napoli (ore 15.00), Bologna-inter (ore 18.00) e Torino-Juventus (ore 20.45). La domenica il match più importante si giocherà a San Siro alle 20.45: il Milan di Pioli ospita, infatti, la Lazio di Simone Inzaghi. Il turno - non è una buona notizia per il Fantacalcio - andrà in archivio lunedì alle 20.45 con Spal-Sampdoria. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 11a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 11a giornata

Roma-Napoli sabato ore 15

⚡Hot: Mertens all'Olimpico raramente fallisce un colpo. Zaniolo è una sicurezza

⛔Not: Manolas potrebbe soffrire il ritorno all'Olimpico

⚽Sorpresa: Pastore sta tornando ai fasti di un tempo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

Bologna-Inter sabato ore 18

⚡Hot: Barella e Soriano, centrocampisti d'assalto. Palacio ha sempre il colpo in canna.

⛔Not: Bani non ci convince

⚽Sorpresa: Bastoni sta mettendo in mostra buone qualità

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Torino-Juventus sabato ore 20.45

⚡Hot: Ronaldo ha sempre voglia di scatenarsi contro il Torino. Bonucci è un leader! Ok Baselli nei granata

⛔Not: Bentancur non è una garanzia assoluta

⚽Sorpresa: Bernardeschi potrebbe sbloccarsi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Atalanta-Cagliari domenica ore 12.30

⚡Hot: Gollini è in costante crescita. Nainggolan è uomo da grandi sfide

⛔Not: Masiello non sta facendo del suo meglio in questo periodo

⚽Sorpresa: Occhio al vizietto del gol di Castagne

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Genoa-Udinese domenica ore 15

⚡Hot: Pinamonti ha mostrato grandi cose allo Stadium.

De Paul può rilanciarsi nel post Tudor⛔Not: Sema continua a non essere fra le nostre prime scelte⚽Sorpresa: Attenzione a Radu in portaRadu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti. Allenatore: Thiago MottaMusso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti.

Verona-Brescia domenica ore 15.00

⚡Hot: Svolta Balotelli-Verre! Ok Rrahmani

⛔Not: Gastaldello non è proprio una prima scelta

⚽Sorpresa: Romulo per il classico gol dell'ex!

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. Allenatore: Juric

BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mateju; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini

Lecce-Sassuolo domenica ore 15.00

⚡Hot: Mancosu si riprende il posto! Lapadula-Caputo per confermarsi!

⛔Not: Obiang non garantisce bonus, scegliete altro

⚽Sorpresa: In mischia da corner può spuntare la testa di Lucioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Shakov; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo. Allenatore: De Zerbi



Fiorentina-Parma domenica ore 18.00

⚡Hot: Pulgar per il bonus da fermo. Chiesa-Kulisevski, sfida ad alta velocità!

⛔Not: turno di riposto per Sottil. Buoni voti ma i bonus?

⚽Sorpresa: Kucka può sbloccarsi a Firenze, noi ci crediamo!

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

Milan-Lazio domenica ore 20.45

⚡Hot: Immobile è una garanzia, Theo-Luis Alberto sempre top! Suso può confermarsi!

⛔Not: Calabria-Kessie non riescono a rialzare la testa

⚽Sorpresa: Calhanoglu sa come segnare alla Lazio!

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paqueta, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi



Spal-Sampdoria lunedì ore 20.45

⚡Hot: Aggrappati a Quagliarella e Petagna! Buona idea i due portieri

⛔Not: Bertolacci buttato troppo presto nella mischia

⚽Sorpresa: Kurtic può metterci la testa

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Bertolacci, Ekdal, Vieira; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio