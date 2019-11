Napoli, squalifica Ancelotti: c'è il ricorso

NAPOLI ANCELOTTI SQUALIFICA / Il Napoli presenta ricorso contro la squalifica di Carlo Ancelotti: anche se le possibilità di ottenere una modifica della decisione del giudice sportivo sono ridotte (per stessa ammissione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli), gli azzurri hanno comunque deciso di presentare reclamo contro il turno di stop che fa seguito all'espulsione rimediata dal tecnico nel finale di gara contro l'Atalanta.

Ancelotti è stato allontanato dall'arbitro Manganiello in seguito alle proteste per il contattoche ha fatto tanto discutere, animando il dibattito degli ultimi giorni. Se dovesse essere accolto il ricorso, il tecnico potrà sedere in panchina all'Olimpico per Roma-Napoli, in caso contrario dovrà limitarsi a seguire la gara dagli spalti. La decisione arriverà tra questo pomeriggio e domani in mattinata. Per le ultime---> clicca qui!