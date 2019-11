CALCIOMERCATO MILAN REBIC / Si infittisce il mistero Ante Rebic. L'attaccante, ultimo colpo di calciomercato del Milan, non ha trovato spazio nemmeno ieri sera. Mister Pioli gli ha preferito prima Castillejo e poi Suso.

Ad oggi i minuti giocato dal croato con la maglia rossonera sono soli 73 complessivi, frutto dei 45 minuti di Verona e degli scampoli di partita contro Inter, Torino e Lecce. E' davvero inspiegabile come uno dei calciatori che ha uno dei valori di mercato più alti nella rosa non riesca a trovare spazio. Con la Croazia l'ex Eintracht è un titolare e gioca sia a destra che a sinistra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Il tempo per prendersi Milan c'è ma serve una svolta immediata. Boban d'altronde aveva scommesso ad occhi chiusi sul connazionale.