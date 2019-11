CALCIOMERCATO UDINESE TUDOR / E' arrivato l'esonero ufficiale per Tudor: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko - il comunicato del club friulano che sancisce il cambio di guida tecnica - La società ringrazia Tudor e Vucko per il lavoro svolto.

La squadra viene temporaneamente affidata a misterche dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento".

Per la successione di Tudor diverse le opzioni in campo: dagli ex Marino e Colantuono a Davide Ballardini, passando per la suggestione Gattuso (nome buono anche per il Torino) e l'ipotesi Prandelli, accostato anche al Brescia.