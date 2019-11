CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Antonio Conte si è soffermato anche sul mercato dell'Inter durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna.

Il tecnico dei nerazzurro ha risposto così alla domanda sull' interesse del Barcellona per Lautaro Martinez , con i dettagli raccontati da Calciomercato.it: "Penso che sia importante guardare il presente, è l'unico modo per costruire il futuro. Lui sta facendo bene ed ha margini di miglioramento importanti, è un ragazzo di 22 anni. Deve continuare a lavorare così, sapendo che può crescere. Le notizie di mercato sono tante, non rappresentano un problema".

