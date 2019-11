Milan, UFFICIALE: ecco Maikel Oettle

MILAN OETTLE UFFICIALE / L'obiettivo del Milan è incrementare le vendite e aumentare le entrate per svoltare anche sul campo. Verso quest'ottica il club 'annuncia l'ingresso di Maikel Oettle nel dipartimento commerciale del Club come Head of Sponsorship Sales, un nuovo ruolo creato all'interno dell'azienda.

Oettle inizia ufficialmente la propria attività oggi, venerdì 1° novembre'.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Maikel. Ha un'eccellente capacità nel finalizzare partnership commerciali innovative sia per i brand che per i titolari dei diritti. L'esperienza, la competenza e la vasta rete internazionale di Maikel saranno fondamentali nel portare la nostra offerta di partnership a un livello superiore".