Roma-Napoli, parla Giuntoli: dalle polemiche al colpo Ibrahimovic

CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI / Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Kiss Kiss Napoli' analizzando il momento del club azzurro dopo le polemiche dei giorni scorsi: "Il Napoli deve essere rispettato, non vogliamo più vedere ogni gara falsata e non ci interessa se a favore o a sfavore. Vogliamo chiarezza, non capiamo perchè Giacomelli non sia andato al monitor, anche Gasperini ha detto che fosse rigore netto in diretta. Kjaer si è lanciato con grande foga su Llorente, nell'immagine che mostrano da dietro non c'è prospettiva.

Al VAR deve esserci un ente esterno imbottito di calciatori, che conoscono le dinamiche di campo".

ANCELOTTI - "L'arbitro ci ha detto che lo ha espulso perchè c'era troppo caos e doveva fare qualcosa, è inaccettabile: faremo ricorso".

ROMA - "La Roma sorprende solo se fa male: ha grandissimi giocatori e investe tanto. Cagliari? A Napoli doveva perdere, senza quei punti avrebbe un campionato leggermente sopra la media: aspettiamo ad indicarlo come sorpresa".

MALCUIT - "Dispiace per il suo infortunio perchè stava facendo benissimo, ma non andremo su qualche svincolato: siamo coperti. Allan? Siamo fiduciosi, speriamo possa recuperare presto".

IBRAHIMOVIC - "In questo momento non ci stiamo pensando, non pensiamo ad alcun calciatore: siamo concentrati sui nostri".

