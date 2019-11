TORINO JUVENTUS CONFERENZA SARRI / Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, interviene in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole con il Torino, in programma domani alle ore 20:45 e valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. A breve, le sue dichiarazioni.

Su Pjanic: "Non so ancora se il giocatore bosniaco ci sarà nella giornata di domani".

Sulla sfida con i granata: "Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, un Toro da battaglia. Per noi domani sarà importante riuscire a giocare mantenendo le nostre caratteristiche".

Sarri ha anche riservato parole speciali sul Grande Torino: "In passato sono andato a visitare Superga.

Mi sembrava d'obbligo per commemorare un mito dello sport italiano".

Sulle chiavi tattiche: "Quando ci sono in campo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la miglior soluzione sarebbe quella di schierarci con un trequartista".

Sulle sensazioni della sua prima stracittadina di Torino: "Vivrò questa vigilia di derby con tranquillità, consapevole che si tratta di una partita speciale".

Su Walter Mazzarri, allenatore del club di Urbano Cairo: "Bisogna portare grandissimo rispetto a Mazzarri per le grandi esperienze che ha avuto durante la sua carriera. Ho grande considerazione di lui, sta facendo un bel ciclo con il Torino".

Sul ritorno alla Juventus di Gonzalo Higuain: "Gonzalo è un grande giocatore e, dopo un'annata non particolarmente facile, l'ho visto con motivazioni extra quest'estate. Sta dimostrando il suo livello e la sua qualità".

Sulle condizioni di Aaron Ramsey: "L'ho visto bene nell'ultimo periodo in allenamento, ma non so quanto realmente possa essere pronto per giocare 90 minuti".

Sui possibili cambi di Alex Sandro: "Chi puo' far riposare il brasiliano? Dipende dalla partita. In allenamento stiamo provando più De Sciglio che Danilo in quella posizione".

