ROMA NAPOLI CONFERENZA FONSECA/ Alla vigilia della sfida contro il Napoli di Carlo Ancelotti, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa presentando il match. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Su Mancini: "Vediamo domani, oggi non voglio parlare della squadra, non mi fate domande perché non ne voglio parlare". (ride, ndr)

Su Ancelotti: "E' un grandissimo allenatore che ha vinto in grandi squadre, con grandi capacità, lo rispetto molto è un uomo molto serio, onesto. Mi piace molto Ancelotti".

Sulla difesa della Roma: "Spinazzola e Juan Jesus? Sono entrambi pronti, il primo ha una situazione diversa, nell'ultima partita è stata una mia decisione lasciarlo fuori".

Su Pastore: "Per il giocatore è soltanto una questione fisica, sta bene, sta giocando bene, non abbiamo molte soluzioni in questo momento, ma lui sta bene".

Su Cetin: "Ha delle possibilità di avere il suo ruolo. E' un ragazzo bravo che sta imparando tutti i giorni e può essere una soluzione".

Sull'attuale posizione in classifica: "Per me è molto importante che la squadra stia con un atteggiamento positivo, è una cosa fondamentale. Penso che se la squadra dovesse riuscire a proseguire come nelle ultime due partite, possiamo vincere tutte le sfide".

Sulle difficoltà della Roma: "E' vero che con tanti infortunati molti hanno avuto più spazio. In tutti i momenti credo che la cosa più importante sia quella di avere una mentalità ambiziosa, per me è decisivo vedere questo in tutti i giocatori".

Sugli scontri diretti: "Per me la prossima partita è sempre la più importante.

Domani giocheremo contro una squadra molto forte, in questo momento è fondamentale soltanto la sfida con il Napoli".

Sul Napoli: "Non mi piace fare paragoni, gli azzurri di Sarri erano molto forti, ma hanno cambiato giocatori e allenatori, anche ora però sono molto forti".

Sulla sua impronta: "Per me non è importante Fonseca o i giocatori, la Roma è l'unica cosa importante. Mi piace una squadra che ha il possesso del pallone, stiamo lavorando per essere più efficaci in questi momenti, ma penso che soprattutto la cosa fondamentale è che i giocatori capiscano che dobbiamo essere forti, ambiziosi, in grado di correre e lottare per tutta la partita. Quello che è più importante per me è il fatto di avere una mentalità e un'ambizione. Kluivert? E' stato un bel gol, è una giocata dove noi costruiamo bene col pallone, un attacco rapido, una situazione lavorata in allenamento. Una questione di principio della squadra".

Sul lavoro di Petrachi e il suo rapporto con la squadra e lo staff: "E' una presenza molto forte, è vicino alla squadra sempre con parole di grande ambizione, è esigente. Penso che sia molto positiva la sua presenza vicino alla squadra, sta con noi tutti i giorni, è importantissimo".

Sulla tattica della Roma: "La nostra intenzione è sempre quella di essere una squadra corta, difendere lontano dalla nostra porta, anche domani voglio uno schieramento di questo tipo. Dobbiamo essere sempre compatti contro una squadra che sappiamo essere più forte".

Sugli arbitri e le parole di De Laurentiis: "Non commento l'opinione di altri, è una questione di principio, è un suo pensiero che io rispetto. E' vero che noi abbiamo visto molti errori in questo momento, ma io mi aspetto che domani non parleremo di arbitri".