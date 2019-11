ROMA NAPOLI CONFERENZA FONSECA/ Alla vigilia della sfida contro il Napoli di Carlo Ancelotti, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa presentando il match. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Su Mancini: "Vediamo domani, oggi non voglio parlare della squadra, non mi fate domande perché non ne voglio parlare". (ride, ndr)

Su Ancelotti: "E' un grandissimo allenatore che ha vinto in grandi squadre, con grandi capacità, lo rispetto molto è un uomo molto serio, onesto.

Mi piace molto Ancelotti".

Sulla difesa della Roma: "Spinazzola e Juan Jesus? Sono entrambi pronti, il primo ha una situazione diversa, nell'ultima partita è stata una mia decisione lasciarlo fuori".

Su Pastore: "Per il giocatore è soltanto una questione fisica, sta bene, sta giocando bene, non abbiamo molte soluzioni in questo momento, ma lui sta bene".

Su Cetin: "Ha delle possibilità di avere il suo ruolo. E' un ragazzo bravo che sta imparando tutti i giorni e può essere una soluzione".

Sull'attuale posizione in classifica: "Per me è molto importante che la squadra stia con un atteggiamento positivo, è una cosa fondamentale. Penso che se la squadra dovesse riuscire a proseguire come nelle ultime due partite, possiamo vincere tutte le sfide".