Napoli, il fratello di Mazzoleni: "Piangono sempre, pensavano di vincere"

NAPOLI ATALANTA MAZZOLENI / Fanno ancora discutere le polemiche nate dopo il mancato rigore concesso al Napoli nel corso del match con l'Atalanta. Ne ha parlato oggi, sul 'Corriere di Bergamo', Mario Mazzoleni, ex arbitro di Serie A e B e fratello di Paolo Silvio: "Llorente compie il movimento di mettere l'avambraccio sul volto di Kjaer determinando il primo fallo, è un episodio facilmente decifrabile".

L'ex fischietto ha poi attaccato le recriminazioni partenopee di queste ore : "Sono ingiustificabili, ma conosciamo la piazza di Napoli che piange sempre. Forse pensavano di vincere facile contro l’Atalanta. Hanno detto di aver speso un sacco di soldi, come se per questo avessero diritto ai rigori. Quando un presidente afferma “dobbiamo essere rispettati perché abbiamo investito tanti soldi” mi chiedo che cosa dovrebbero invocare squadre come il Lecce, che non lo hanno fatto. Un rigore lo determina il regolamento. Non l’investimento".

