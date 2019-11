Serie A, gli arbitri dell'11esima giornata: Roma-Napoli a Rocchi

SERIE A ARBITRI / Sono state rese note le designazioni per gli arbitri dell'undicesima giornata di Serie A, in programma sabato, domenica e lunedì prossimo. Sarà Gianluca Rocchi ad arbitrare la sfida tra Roma e Napoli in programma sabato, match delicato dopo le polemiche che hanno coinvolto gli azzurri nei giorni scorsi, mentre il derbi della Mole tra Torino e Juventus sarà diretto da Daniele Doveri.

ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30

ABISSO

COLAROSSI – DI IORIO

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO

AVAR: DI PAOLO



BOLOGNA – INTER Sabato 02/11 h. 18.00

LA PENNA

PASSERI – CECCONI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: DEL GIOVANE



FIORENTINA – PARMA h.

18.00PAIRETTOVIVENZI – VECCHIIV: PRONTERAVAR: FABBRIAVAR: VALERIANIGENOA – UDINESEPASQUAMONDIN – BACCINIIV: MAGGIONIVAR: NASCAAVAR: BINDONIH. VERONA – BRESCIAMARIANIFIORITO – SCHENONEIV: SERRAVAR: MASSAAVAR: GALETTOLECCE – SASSUOLOROSRANGHETTI – GORIIV: GIUAVAR: BANTIAVAR: LONGOMILAN – LAZIO h. 20.45CALVARESECOSTANZO – ALASSIOIV: SACCHIVAR: MANGANIELLOAVAR: PAGANESSIROMA – NAPOLI Sabato 02/11 h. 15.00ROCCHIMELI – PERETTIIV: ABBATTISTAVAR: AURELIANOAVAR: LO CICEROSPAL – SAMPDORIA Lunedì 04/11 h. 20.45CHIFFILIBERTI – CAPALDOIV: MINELLIVAR: PICCININIAVAR: PRETITORINO – JUVENTUS Sabato 02/11 h. 20.45DOVERIGIALLATINI – TEGONIIV: GUIDAVAR: MARESCAAVAR: CARBONE

