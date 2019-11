CALCIOMERCATO UDINESE TUDOR ESONERO/ Igor Tudor sembra sempre più lontano dalla panchina dell'Udinese. L'ex giocatore della Juventus, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sarebbe stato esonerato dalla società friulana a seguito degli ultimi risultati non particolarmente esaltanti della squadra. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Sono diversi i nomi candidati a prendere il posto di Tudor sulla panchina del club friulano.

Da Stefanoa Davidepassando per la suggestione, accostato anche al Torino in caso di addio di Walter. Nonostante una buona partenza in campionato, basti pensare alla prima vittoria contro il Milan, l'Udinese nelle ultime due uscite non ha convinto. Prima è arrivato il crollo a Bergamo contro l'Atalanta, ben 7 gol incassati per mano della squadra di Gian Piero. Poi un altro tonfo, stavolta in casa, contro la Roma falcidiata dagli infortuni di Paulo, che si è imposta con facilità sulla rosa allenata da Tudor.