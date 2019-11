Calciomercato Juventus, colpo dal Manchester United: Paratici al lavoro

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHONG / Tahith Chong è uno dei classe 1999 più in vista d'Europa e la Juventus sta seriamente pensando di portarlo a Torino: secondo quanto rivelato oggi da 'La Gazzetta dello Sport', i bianconeri lavorano per l'ingaggio dell'ala sinistra olandese, il cui contratto con il Manchester United scade a fine stagione.

Grandi doti fisiche (1.86 per 76 chili), velocità e ottima tecnica: per la 'rosea' c'è chi immagina per lui la trasformazione in una sorta di, e la Vecchia Signora potrebbe ripetere col suo ingaggio proprio la beffa inflittà ai Red Devils con il francese. Proprio per evitarla, gli inglesi stanno negoziando un rinnovo che ad oggi non è ancora arrivato, e forse difficilmente arriverà viste le lusinghe di mezza Europa.

