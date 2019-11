Calciomercato Inter e Milan, Rog parla di Rakitic e Modric

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC ROG / "A Napoli sarò sempre riconoscente, ma dovevo giocare". Marko Rog, centrocampista del Cagliari, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport'. Dalla scelta di volare in Sardegna ("credo sia stata quella giusta"), agli obietivi coi sardi ("non ha senso fare pronostici, siamo all'inizio").

l'ex azzurro ha concesso qualche battuta anche su Rakitic e Modric . Del primo ha parlato ricordando la sua avventura a Siviglia, vissuta in una casa di proprietà del blaugrana: "Se sbarcherà presto in Italia? Io questo non lo so", ha detto sorridendo. Anche su Modric si è chiuso a riccio: "Dobbiamo parlare di mercato? Non è il momento".

