INTER RAKITIC INIESTA / Tiene banco il futuro di Ivan Rakitic al Barcellona. Il croato vice-campione del mondo non è più un ticolare dell'undici di Valverde e potrebbe cambiare maglia a gennaio per trovare una nuova sistemazione.

e soprattutto Inter guardano con attenzione all'ex Siviglia , con Andresche però recapita un consiglio al Barça: "Non lo lascerei partire, è un grande giocatore. Quello che ha fatto al Barcellona è magnifico. In questa stagione non sta avendo il ruolo di primo piano che ha ricoperto in passato, però questo non toglie che siamo di fronte ad un campione", ha sottolineato a 'Marca' l'ex capitano dei catalani adesso in Giappone con la maglia del Vissel Kobe.