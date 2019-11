Roma, l'amarezza di Ranieri su De Rossi: "Solo business"

ROMA RANIERI DE ROSSI DE LIGT / Tornato ad allenare in Serie A con l'obiettivo di salvare la Sampdoria, Claudio Ranieri ha fatto il punto sul campionato italiano parlando anche della Roma: "Lacrime? Perchè non ero preparato. Ero convinto che sarebbe stato solo l’addio di De Rossi. E quando ho sentito il coro per me, mi sono un po’ commosso - spiega a 'Tuttosport' - Addio di Totti e De Rossi? Il calcio adesso è business. Se non servi - o qualcuno pensa che non servi più - ti salutano e si cambia. Non posso dire se sia giusto o no. Non mi permetto. Anche perché se sono da così tanti anni nel calcio, vuol dire che mi sono adeguato. Scudetto? La Juve è sempre la Juve. Però Antonio sta accorciando il gap.

Ci sarà lotta fino alla fine. Nazionale? Io sono un fatalista. C’è tempo per ogni cosa. Evidentemente non è stato ancora il mio tempo, magari non lo sarà mai. E comunque non mi posso certo lamentare della carriera che ho fatto. Va bene così. Mi vedo in una Nazionale che sia di livello. Ci ho provato con la Grecia, ma in un momento molto difficile per loro. Sono passati 5 anni e non mi sembra che abbiamo risolto i problemi".

DE LIGT - "Un grande giocatore. Solo che a 19 anni è arrivato in Italia, dove ha trovato situazioni completamente diverse. Lui, per anni, anche nelle giovanili, aveva imparato certe cose, aveva affinato un certo tipo di movimenti. Vogliamo dargli almeno 4-5 mesi per integrarsi nei nuovi meccanismi? Ma che sia un grande giocatore non è minimamente in discussione".