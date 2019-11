INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / E' Lautaro Martinez il grande obiettivo del Barcellona per l'attacco. Il club blaugrana sarebbe sempre più convinto delle qualità del 'Toro' per la successione di Luis Suarez al centro del tridente come scrive 'El Mundo Deportivo'.

Nonostante la volontà dell'attaccante restare all'Inter come rivelato a Calciomercato.it dal suo agente e di rinnovare il contratto con la società di Suning, il Barça insisterebbe per il nazionale albiceleste ritenuto il prospetto ideale per caratteristiche, età e margini di miglioramento per guidare in futuro l'attacco dei catalani al fianco del connazionale e sponsor

La crescita di Lautaro Martinez (autore finora sotto la guida Conte di 7 reti tra Serie A e Champions) avrebbe colpito gli scout del Barcellona in questo avvio di stagione, con la dirigenza dei campioni di Spagna concorde nella sua totalità sulla bontà dell'operazione e di un possibile assalto all'ex Racing Avellaneda. Viste le difficoltà riscontrate per i sogni Mbappé e Kane, oltre a Lautaro un altro profilo monitorato con attenzione dal Barça per il dopo Suarez sarebbe Rashford del Manchester United.