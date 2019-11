NAPOLI ATALANTA FURIA DE LAURENTIIS / Apparso visibilmente furioso dopo Napoli-Atalanta, De Laurentiis ha mosso i primi passi per far sentire la sua voce ai piani alti del calcio italiano.

Il rigore non concesso nella sfida di mercoledì sera ha fatto scatenare l'ira di tifosi, calciatori, staff e presidente, il quale, sorseggiando un caffè sul lungomare, riporta il 'Corriere dello Sport', avrebbe telefonato a Gabriele, presidente della Durante il colloquio, dal carattere amicale ma lucidamente analitico, si sarebbe quindi discusso degli interventi da fare per migliorare il calcio nostrano. Al presidente, infine, non è piaciuto l'atteggiamento nei confronti di Carlo, che ha ammesso di essersi sentito attaccato nella sua professionalità.