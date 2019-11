JUVENTUS INTER PJANIC / Contento del momento della sua Juventus, Miralem Pjanic ha fatto il punto sulla stagione in corso lanciando anche una 'frecciatina' ai rivali dell'Inter: "Nerazzurri vicini? E’ bello, perché ti fa stare concentrato e non rilassarti. Ma non ci importa più di tanto di loro, noi dobbiamo fare la nostra strada: il campionato è appena iniziato, l’importante è tenere questo passo e provare ad allungare - spiega a 'Tuttosport' - Se poi restiamo a questa distanza ce la giocheremo qua, senza paura. Li rispettiamo, come li abbiamo rispettati a San Siro, ma abbiamo dimostrato che questa squadra è fatta per vincere e che vogliamo tenere lo scudetto qua". Clicca qui per restare aggiornato.

SARRI - "Quello che mi piace nella sua visione è il gioco a uno-due tocchi, il far correre la palla più di noi, perché la palla viaggia sempre più veloce. A me piace giocare così, con meno tocchi possibile. Ho sempre detto che ho bisogno di avere la palla e farla girare per essere “in fiducia”, cioè per essere sicuri di noi stessi, e far giocare bene gli altri. Ho un ruolo molto importante e mi trovo molto bene in questo modo di giocare.

Ci divertiamo tanto, perché abbiamo spesso la palla e siamo spesso nella metà campo avversaria, facendo correre gli altri: è più piacevole che correre dietro a loro".

CRISTIANO RONALDO - "Errori col Genoa? Succede a tutti, ma per fortuna alla fine abbiamo vinto e sono tre punti importanti, visti i risultati: l’Inter che aveva vinto, il Napoli che invece ha perso punti. Era importante tenere il passo e andare avanti, farlo fino a marzo che sarà il mese più importante, e magari vedere se allunghiamo un po’. Punizioni? Abbiamo buoni tiratori, Dybala con il sinistro e io e Cristiano con il destro. Cristiano mi ha detto che se voglio calciare le punizioni da più vicino non ha problemi a lasciarmele tirare. Fino a 40 anni come Totti? Ha tutto per farlo. Il fisico e grazie a Dio il fatto di non avere avuto infortuni. Non so quali siano i suoi piani per il futuro, ma se se la sente riuscirà sicuramente a giocare fino a 40 anni".

LEADER - "Questo è il quarto anno che sono qua e mi sento veramente bene. E’ una società che mi piace tantissimo, per come sta crescendo, per la storia che ha. E’ un club fantastico e sono molto felice, così riesco a far vedere il mio calcio al meglio. Ormai sono un dei più anziani e ho tante partite alle spalle, mi sento importante, come tanti che stanno qua. Mi pongo sempre nuovi obiettivi per essere il migliore, perché qua siamo in un club molto ambizioso, che vuole assolutamente vincere la Champions. Per farlo bisogna essere forti e io voglio essere sempre più forte. E’ la mentalità della Juventus, che cerco di spiegare ai nuovi: quando entri in questi spogliatoi, vivi le partite, il prepartita e il postpartita, la capisci subito. Se vinci è tutto normale, se perdi è un inferno".