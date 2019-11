CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VIDAL / A un solo punto dalla capolista Juventus dopo dieci giornate di campionato, l'Inter prosegue il suo attacco alla squadra bianconera. Conte ha aperto un nuovo ciclo finora molto entusiasmante tra campionato e Champions League, dove sono già arrivate vittorie importanti. Tuttavia, per facilitare l'assalto allo scudetto, a gennaio sono previsti nuovi investimenti, come auspicato dal tecnico e confermato dall'a.d. Marotta: clicca qui per restare aggiornato.

In cima alla lista dei desideri resta Arturo Vidal, ex talento della Juventus scontento in Spagna, dove non sta trovando lo spazio desiderato.

Così, nonostante il Barcellona preferisca cedere Rakitic anziché Vidal , tra pochi mesi potrebbe aprirsi una grande opportunità: l'intento nerazzurro per gennaio, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe quello di acquistare calciatori in prestito con diritto di riscatto o tramite qualche scambio, anche se i catalani, dal canto loro, non vorrebbero lasciar partire Vidal a stagione in corso e in prestito. Restano quindi almeno tre mesi per convincerli a cambiare idea. Infine, sempre sull'asse ieri ha suscitato attenzione il viaggio in Catalogna dell'agente di Sensi, talento finito da tempo nel mirino blaugrana.