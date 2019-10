MILAN SPAL CASTILLEJO / Felice per la risicata vittoria del Milan contro la Spal, Castillejo ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sapevamo che all'inizio loro pressavano e avevano la linea alta, ti fa avere paura perché giocano molto bene con la loro punta. Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche se si è decisa la partita per un piccolissimo dettaglio.

Nel calcio quello che conta è il risultato, ma penso che per il lavoro che stiamo facendo deve essere così fino alla fine - spiega a 'Sky Sport' - Cosa ha detto Suso negli spogliatoi? Niente, è stato come tutte le partite. Siamo calciatori e dobbiamo avere una mentalità soprattutto di squadra. Dispiaciuto per il cambio? Sì, penso che tutti i calciatori vorrebbero giocare fino alla fine. Peccato che ho preso una traversa, non era facile. Ho fatto quello che mi ha chiesto il mister".