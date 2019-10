MILAN SPAL SEMPLICI / Sconfitto a 'San Siro' dal Milan, Leonardo Semplici ha fatto il punto sulla sua Spal annunciando la sua rabbia per alcune decisioni arbitrali: "Torno a casa arrabbiato, mi piacerebbe rivedere alcune situazioni in campo, come il possibile secondo giallo a Bennacer, segnalato da nessuno. So che la Spal ha meno appeal, dobbiamo lavorare e forse il nostro budget è inferiore alle altre.

Ma mi piacerebbe rivedere il posizionamento di Piatek sulla punizione. Forse perdevamo ugualmente, ma volevo che ci venissero date le cose giuste. Il dispiacere è stato l'episodio a centrocampo su Bennacer - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Dobbiamo migliorare, è sotto gli occhi di tutti. Noi sappiamo il nostro percorso, cerchiamo di fare del nostro meglio. Alcune volte ci riusciamo, altre meno. Abbiamo fatto una buona gara con personalità. Torniamo a casa dispiaciuti e arrabbiati".