Milan-Spal 1-0, Suso fa sorridere Pioli: prima vittoria

MILAN SPAL SUSO / Prima vittoria per il Milan di Pioli, che ha battuto 1-0 la SPAL grazie a una rete siglata da Suso nel secondo tempo. I rossoneri dovevano assolutamente rialzare la testa dopo aver raccolto appena un punto nelle prime due uscite col loro nuovo allenatore, che per l’occasione ha rinunciato a Suso e Leao, puntando su Castillejo e Piatek in attacco.

Lo spagnolo, con un tiro che ha colpito la traversa a pochi passi dall’area piccola, ha regalato l’unica emozione del primo tempo ai tifosi di San Siro, che hanno accompagnato le squadre negli spogliatoi per l’intervallo con sonori fischi. Nella ripresa, però, il tecnico milanista ha sostituito l’ex Villarreal con Suso, che con un perfetto calcio di punizione ha siglato la rete decisiva trasformando le critiche nei suoi confronti in applausi. I rossoneri, quindi, si allontanano dalle zone a rischio della classifica e si piazzano al nono posto con 13 punti, gli stessi del Parma.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!