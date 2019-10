PAGELLE TABELLINO MILAN SPAL / Il Milan ritrova la vittoria e Suso. E' lo spagnolo con una punizione delle sue a regalare i tre punti al Milan contro la Spal, nel match di San Siro valevole per la decima giornata. Buona la prestazione di Bennacer, che prova spesso la giocata. Ok Theo e Berisha. Bocciati Kessie e Floccari

MILAN

Donnarumma 6 - Non deve compiere alcun intervento super. Gigio resta concentrato per tutto il match

Duarte 6 - Partita insufficiente da terzino. Da centrale prova ampiamente superata

Musacchio 6 - Esce per un problema fisico. Non soffre gli attacchi ferraresi e strappa la sufficienza. Dal 46' Calabria 5,5 - In crescita rispetto le ultime uscite ma è ancora troppo timido.

Romagnoli 6 - Una disattenzione nel primo tempo fa rischiare il Milan. Nel secondo con Duarte al suo fianco non sbaglia nulla

Theo Hernández 6,5 - Solito cavallo indomato sulla sinistra ma i compagni non lo aiutano come si deve

Paquetá 6 - Avvio complicato ma cresce nella ripresa, meritandosi la sufficienza con delle giocate efficaci. Dall'87' Bonaventura s.v

Bennacer 6,5 - Cresce col tempo, prendendo per mano il centrocampo anche con giocate rischiose

Kessie 5 - Errori a ripetizione per l'ivoriano, spesso in ritardo. Ha perso pure la grinta di un tempo

Castillejo 5 - Sbaglia un gol da due passi, colpendo la traversa. Corre e si sbatte ma è poco incisivo. Dal 57' Suso 7 - Pennella alla sua maniera una punizione perfetta e si riprende San Siro

Piątek 5,5 - Fatica non poco ma si procura il fallo da dove nasce il gol di Suso

Çalhanoğlu 6 - Sbaglia la giocata più volte nel primo tempo facendo arrabbiare il pubblico, cresce nella ripresa, correndo per due e guadagnandosi il 6

All.: Pioli 6 - Suso lo premia con una grande punizione. Può esultare per il primo successo ma il Milan deve crescere ancora tanto

SPAL

Berisha 6,5 - Nulla può sulla punizione di Suso, attento sui tiri di Piatek e Calhanoglu.

Salva tutto su PaquetaTomović 6 - Il più attento dei tre centrali. L'ex Chievo e Fiorentina non sfigura a San SiroVicari 5,5 - Si perde Piatek e fa fallo da dove nasce il gol di Suso.Cionek 5,5 - Bene nel primo tempo. Nella ripresa qualche errore di troppo per l'ex PalermoStrefezza 5 - Match complicato per l'esterno che deve fare i conti con la velocità di Theo, sempre imprendibile. Dall'82 Paloschi s.vMurgia 6 - Tra i migliori a centrocampo, mette a servizio le sue geometrie per la squadraMissiroli 5,5 Poco ordinato durante il match, a centrocampo non si notano nemmeno i suoi centimetri - dal 71' Valoti s.v.Kurtić 5 - Si innervosisce troppo presto, partita fallosa per l'ex atalantino che non domina nemmeno di testaReca 5,5 Poco incisivo sulla sua fascia. Soffre Suso. Dall'81 Sala s.vFloccari 5 - La sua esperienza non basta per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Sparisce nel secondo tempo.Petagna 5,5 - Lotta come non mai, svariando su tutto l'attacco ma non riesce a rendersi pericolosoAll.: Semplici 5,5 - Va a San Siro per strappare il pareggio, quasi ci riesce, ma Suso lo punisce. La sua Spal non si rende mai pericolosa

Arbitro Piccinini 6 - Partita non difficile, manca forse qualche cartellino ma strappa la sufficienza

TABELLINO

MILAN-SPAL 1-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piątek, Çalhanoğlu. A disp.: Reina, Donnarumma A.; Calabria, Conti, Gabbia; Biglia, Bonaventura, Krunić; Borini, Leão, Rebić, Suso. All.: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomović, Vicari, Cionek; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtić, Reca; Floccari, Petagna. A disp.: Letica, Thiam; Igor, Sala, Felipe, Salamon, Cannistra, Valoti, Valdifiori, Mastrilli, Moncini, Paloschi. All.: Semplici.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Marcatori: Suso 63'

Ammoniti: 21' Floccari(S), 39' Duarte (M), 39' Donnarumma (M), 57' Calhanoglu(M), 61' Vicari (S), 68' Cionek(S), 69' Bennacer(M), 73' Kurtic

Espulsi: -