MILAN SPAL GOL SUSO FISCHI / Dalle stalle alle stelle. Dai fischi agli applausi.

Con una bellissima punizione calciata dal limite dell'area,ha fatto ricredere molti tifosi del, che durante la gara di stasera contro la, valevole per la decima giornata di, lo avevano accolto con molti fischi nel momento del suo ingresso in campo al minuto 57: clicca qui per restare aggiornato. L'esterno spagnolo, al minuto 63', ha quindi portato in vantaggio la sua squadra tra lo stupore dei sostenitori presenti a 'San Siro', che non hanno potuto far altro che applaudire la sua prodezza.