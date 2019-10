ARSENAL XHAKA LETTERA / Granit Xhaka, capitano dell’Arsenal, ha fatto chiarezza con una lettera ai tifosi diffusa dal club inglese sui social dopo il brutto gesto avvenuto domenica scorsa, nel corso del match con il Crystal Palace. Di seguito, le sue parole:

"Dopo aver riflettuto, vorrei darvi una spiegazione in merito a quanto accaduto domenica pomeriggio, che mi ha toccato nel profondo.

Amo questo club e in campo do il 100% dentro e fuori dal campo, ma mi ha ferito il fatto di non essere compreso dai tifosi e le offese ripetute negli stadi e sui social. Le persone hanno scritto cose come "Ti spezzeremo le gambe", "uccideremo tua moglie", "speriamo che tua figlia abbia il cancro", questo mi ha innervosito e domenica ho perso la pazienza. Non era mia intenzione mancare di rispetto ai tifosi, la squadra e me stesso: chiedo scusa. Mi auguro che riusciremo a rispettarci di nuovo a vicenda, ricordando perchè siamo innamorati di questo sport. Voltiamo pagina, insieme”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!