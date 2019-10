Milan-Spal, fischi assordanti per Suso! Pioli 'promosso'

MILAN SPAL FISCHI ASSORDANTI SUSO / Panchina e bordata di fischi per Suso. I tifosi del Milan continuano a contestare lo spagnolo e lo hanno fatto sentire durante la lettura delle formazioni per il match contro la SPAL. Il calciatore però è in buona compagnia: fischi anche per Antonio Donnarumma, Calabria, Conti e Biglia.

La notizia però è che le scelte di Pioli - nemmeno lui fischiato - sembrano convincere il pubblico. Dei titolari, infatti, rispetto alle passate uscite, nessuno è stato preso di mira. Risparmiato anche Calhanoglu, che nell'ultimo match casalingo contro il Lecce, è stato il migliore in campo.

