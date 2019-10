Calciomercato Milan, l’annuncio di Boban su Modric

CALCIOMERCATO MILAN MODRIC / Zvonimir Boban, dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra SPAL e rossoneri: “Non possiamo più perdere punti, ne abbiamo troppo pochi. È stata un’annata burrascosa, servirà uno spirito diverso a partire da ora, lo abbiamo chiesto al nostro allenatore.

Ci aiuterà a risalire, e a toglierci da questa situazione che per noi è pesante”.

MOMENTO – “Si lavora tanto, non si è mai contenti dopo una sconfitta, ci aspettavamo di più dopo la buona prestazione col Lecce. I pensieri sono tanti, bisogna metterli in campo e far punti: dopo sarà tutto più facile”.

STATO D’ANIMO – “La vivo male, soffro tanto, quello che accade alla squadra mi perseguita in ogni momento della mia vita. È giusto così: la vita continuerà comunque, ma è dura. Dobbiamo essere forti e uscire insieme da questa situazione”.

MODRIC – “No, penso solo alla gara di questa sera e alla prossima contro la Lazio. È stata una storia montata non so da chi, non so da come”.

