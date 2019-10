CALCIOMERCATO PARMA NIZZA BEN ARFA / Hatem Ben Arfa resta uno dei nomi più ambiti nell'ambito del calciomercato degli svincolati. Il centrocampista francese è oggetto del desiderio di diversi club, ma ancora non ha firmato alcun nuovo contratto.

In Italia, dopo un interesse della, è finito soprattutto nel mirino del, che sta facendo i conti con diversi infortuni. Oltre agli emiliani però, l'ex enfant prodige del Lione piace soprattutto in patria. Ilsembra essere in pole position, ma attenzione anche al. Il presidente del club rossonero,, all'emittente transalpina 'Rmc Sport', ha dichiarato come il giocatore "Sia un profilo di nostro interesse".