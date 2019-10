VIDEO NAPOLI HAMSIK MERTENS CALLEJON / Marek Hamsik di nuovo a Napoli. Non è un clamoroso ritorno di mercato, ma semplicemente una visita di cortesia nella città rimasta nel cuore del centrocampsita slovacco. Hamsik ha voluto infatti presentare il suo nuovo prodotto, un vino, nei giorni in cui è rientrato in Italia. "In primis sono andato a vedere la partita e ho voluto rivedere tanti amici che non vedevo da tempo. Poi ho colto l'occasione per presentare il mio nuovo prodotto. Ho voluto farlo subito visto che tornerò in Italia probabilmente ad inizio dicembre".

Sulla sfida tra Napoli e Atalanta e le conseguenti polemiche : "Si deve capire come funziona il Var, mi spiace per i miei ex compagni di squadra. Li ho visti arrabbiati ma anche confusi. Non riesco a capire il motivo per cui l'arbitro non sia andato a rivedere le immagini". Su: "Mi auguro possano restare, sono due bandiere che hanno fatto tanto per questa squadra. L'augurio è che trovino una soluzione con il club".

