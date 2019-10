CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC / A sorpresa il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora negli Stati Uniti, ai Los Angeles Galaxy coi quali è in scadenza a fine dicembre.

A 'ESPN' Dennis, il generale manager del club americano, ha aperto alla possibilità di un rinnovo contrattuale col 38enne fuoriclasse svedese, nelle ultime settimane accostato a quasi tutte le big di: "Ho un accordo con lui per sederci attorno a un tavolo per discutere di questa ipotesi. Valuteremo cosa sia meglio per lui, per la sua famiglia, per il suo stato di forma e anche per noi. Zlatan è un atleta maturo, parleremo da adulti",