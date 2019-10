ARGENTINA SCALONI DYBALA LAUTARO ICARDI / Sì ancora una volta a Paulo Dybala e Lautaro Martinez, no a Mauro Icardi. Il centravanti del Paris Saint-Germain non è presente nell'elenco dei convocati di Lionel Scaloni per il doppio impegno "amichevole" che vedrà l'Argentina opposta alle rivali di sempre, Brasile e Uruguay. Sono cinque in totale i giocatori selezionati che militano nella nostra Serie A.

I convocati:

Portieri: Andrada, Musso, Marchesin, E. Martinez

Difensori: Pezzella, Tagliafico, Rojo, Kannemann, Otamendi, Saravia, Perez

Centrocampisti: Rodriguez, Lo Celso, De Paul, Paredes, Dominguez, Acuna, Ocampos

Attaccanti: Messi, Dybala, Aguero, Gonzalez, Alario, L. Martinez