Giudice sportivo: squalificato Ancelotti! Multe per Inter e Napoli

GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICA ANCELOTTI / A Napoli staranno sicuramente dicendo che, oltre al danno, è giunta anche la beffa. Già perché dopo l'espulsione quasi al termine della sfida con l'Atalanta, Carlo Ancelotti ha rimediato un turno squalifica sicuramente attesa, prevista, "per avere, al 44° del secondo tempo, entrando a gioco fermo sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale".

Due turni, invece, per il portiere del Genoa Marchetti, colpevole dalla panchina di aver contestato una decisione arbitrale con "plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose".

Squalificati poi per un turno nove giocatori:del Genoa,della Roma,del Torino,della Juventus,del Lecce,dell'Atalanta,dell'Udinese,del Cagliari edell'Udinese. Multate due società,. 5mila euro ai nerazzurri perché i propri tifosi hanno rivolto a un giocatore del Brescia - l'ex Mario, ndr - cori insultanti e gravemente intimidatori. 3mila euro agli azzurri per il lancio in campo da parte dei propri tifosi di una bottiglietta di plastica.