NAPOLI JUVENTUS MAURO VAR / Nuove polemiche contro il Var anche nel turno infrasettimanale di Serie A. Intervenuto a "Tutti Convocati", programma in onda su 'Radio 24', il doppio ex di Napoli e Juventus Massimo Mauro ha commentato così in particolare gli episodi che hanno visto protagoniste le due squadre: "Rido da ieri sera. Ricordo le parole 'il Var risolverà tutti i problemi'.

Ragazzi ci si sposta, lo spazio si occupa, non è vero che non ci si può muovere a prescindere da dove va la palla. La persona migliore per interpretare quello che succede in campo è l'arbitro. Non è strano che di fronte al Var ci siano due opinioni diverse. Non è strano che ieri a Torino ci siano due episodi giudicati diversamente perchè c'è un uomo che giudica, è normalissimo. Il calcio è per questo il gioco più bello del mondo".